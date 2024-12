Fim de um ciclo: as bombas astrológicas de dezembro, por Márcia Sensitiva

Abaixo, veja os destaques das previsões:

Este será um momento para colaborar com as pessoas e analisar quais as suas reais metas para conseguir prosperar. Para quem busca oportunidade de trabalho, surgirão boas surpresas.

Se está em uma relação, o romantismo tomará conta e será um período de muita alegria, de troca e companheirismo. Caso esteja só, a dica é ficar de olho ao seu redor e tomar a iniciativa.

Este mês será de equilíbrio físico e de muita vitalidade. Porém, tome cuidado para não se preocupar demais com os problemas do cotidiano, o que pode causar irritação e dor de cabeça.

No trabalho, você estará mais carismático e confiante, executando as tarefas de maneira mais criativa e rápida. Confie mais em si e seja mais flexível para agarrar as oportunidades que aparecerem.