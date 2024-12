É fundamental encontrar um ritmo viável; a previsão do céu em dezembro

Os dias 19 e 20 serão leves e propícios a celebrações, pois Vênus em harmonia com Júpiter cria um clima agradável e festivo.

Contudo, a quadratura entre Júpiter e Saturno no dia 24 lembra que a responsabilidade continua sendo importante, e os excessos, especialmente financeiros, podem custar caro mais adiante.

Aqui, o desafio está em equilibrar a necessidade de relaxar com o compromisso em sustentar estruturas seguras e éticas.

Com a entrada do Sol em Capricórnio, no dia 21, e a Lua minguante logo no dia seguinte, o final do mês traz uma oportunidade para encerrar o ano com prudência e foco nas pendências. São dias que convidam à responsabilidade e ao realismo, indicando que desacelerar, cuidar do essencial e revisar as prioridades são atitudes ideais para iniciar o próximo ciclo sem peso extra.

Após o Natal, entre os dias 26 e 27, Mercúrio forma aspectos desafiadores com Júpiter e Saturno, indicando um bom momento para evitar confrontos e a pressa nas decisões.

A disciplina nos detalhes e o cuidado com as relações interpessoais são aliados nesse período, facilitando o caminho até o dia 30, quando uma nova Lua Nova em Capricórnio fecha o ano de forma inspiradora, mas realista.