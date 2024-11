Qual é o signo mais poderoso? Leão e Escorpião estão no topo. Veja ranking

Os poderes da diplomacia e da elegância envolvem os librianos, que trazem essa perfeição para a vida e as relações humanas. As negociações, as trocas, as parcerias são de total importância para vida de qualquer pessoa. Por isso, o libriano entende que poder é um acordo no qual todas as partes saem ganhando.

Inicialmente regido por Marte, Escorpião passou para os domínios de Plutão depois de 1930. Senhor do submundo, de tudo o que é oculto, o signo mergulha fundo na psique humana: conhece o bem e o mal. Suas raízes trazem a sombra e o divino. Perceptivo e intuitivo, o escorpiano capta o ser humano apenas com seus sentidos, o que torna bastante propício que exerça poder sobre outras pessoas.

O grande filosofo do zodíaco tem o poder de conectar as pessoas com o universo por meio do conhecimento. Sua imensa sabedoria ensina que as coisas mundanas não são nada perto da vastidão do infinito, o que lhe confere uma leveza de viver que é marcante. O poder, para Sagitário, é perceber que o uno é igual ao todo.