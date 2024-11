Fortuna inesperada chega para 3 signos a partir de terça-feira, 26/11/2024

É o momento ideal para se matricular naquele curso que estava querendo. Seja uma especialização, uma nova formação ou mestrado: a hora é agora. O céu favorece buscar informações que te ajudarão a crescer e se expandir, não somente no trabalho, mas na vida pessoal.

Pode ser um bom momento para investir naquele projeto que te apaixona. O céu contribui para as parcerias, inclusive financeiras. Aliás, se estiver precisando de um empréstimo ou quitar um financiamento, a fase também é oportuna. Assuma os riscos com os quais pode lidar.

Se trabalha com clientes ou com o público, o momento é bem interessante para focar nesse relacionamento. Aproveite para divulgar mais a sua marca e estreitar o vínculo com aqueles que te acompanham e consomem o seu trabalho. Pode ser uma boa hora para lançamentos.