Lua minguante inspira fechamento de ciclos; veja a previsão do seu signo

No entanto, é bom lembrar que a retrogradação de Mercúrio não deve ser motivo de preocupação. Afinal, é um convite para revisar o que já foi feito, retomar projetos antigos ou aprimorar aquilo que ainda não está perfeito. Com paciência, será possível tirar grande proveito desse momento.

Satisfação e autonomia

No final da semana, entre os dias 26 e 27, o Sol se alinha de forma bastante positiva com Marte. Isso favorece a ação direta, a expressão pessoal e o engajamento em atividades que trazem satisfação e autonomia. Será ótimo para focar no que realmente faz o coração vibrar, colocando mais paixão em tudo o que é feito.

A boa sintonia com Marte também sugere que estes dias são ideais para descobrir ou fortalecer aquilo que traz motivação e impulso para seguir adiante com mais determinação e propósito. Vale aproveitar o final do mês para se reconectar com o que traz entusiasmo.

O final de semana tem tudo para ser agradável, sendo bem interessante investir mais no conhecimento e em atividades ao ar livre que permitam a conexão com o que está lá fora.

Estamos caminhando rumo à última lunação do ano, então vale aproveitar para rever tudo que aconteceu em 2024, a fim de se lançar em metas possíveis. Lembre-se de abrir espaço para que haja prazer e satisfação no processo.