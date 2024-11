Proposta tentadora chega para 3 signos nesta semana, revela Tarô

Descubra os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com as previsões da taróloga Tatiana Marinho, do Astrocentro.

O Pajem de Paus indica novas ideias e entusiasmo no trabalho. Você ficará inspirado para iniciar projetos e explorar novas áreas. Quem está buscando emprego deve manter uma postura otimista e aberta.

O Cavaleiro de Espadas traz energia de ação rápida e decisões importantes. Esteja preparado para mudanças e avanço com coragem, mas evite agir por impulso.

Com os Ás de Espadas, novas ideias e claramente surgem no trabalho. Este é um ótimo período para começar novos projetos ou tomar decisões importantes. Use sua mente afiada a seu favor.