Conflito amoroso chega para 3 signos nesta semana, alertam anjos

Leia as previsões dos anjos a seguir, de acordo com a consultora esotérica Tatiana Marinho, do Astrocentro.

O Anjo da Harmonia pede equilíbrio e paz. É uma fase ideal para resolver desentendimentos e fortalecer os vínculos amorosos.

O Anjo da Transformação Profunda traz mudanças significativas. Relacionamentos evoluem para novas fases, deixando para trás o que não serve mais.

O Anjo da Liberdade pede bênçãos e liberdade nos relacionamentos. Valorize quem compartilha esses valores com você a fim de minimizar conflitos.