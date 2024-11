Golpe de traição atinge 3 signos nos próximos dias, profetizam anjos

Leia as previsões a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

O Anjo da Comunicação inspira honestidade e entendimento nos relacionamentos. É um ótimo momento para expressar seus sentimentos e esclarecer qualquer mal-entendido. Solteiros podem conhecer alguém interessante em encontros sociais.

O Anjo da Harmonia traz paz e equilíbrio para os relacionamentos. Se houver desentendimentos, é um ótimo momento para resolver tudo com calma. Solteiros podem se conectar com alguém que transmita serenidade.

O Anjo da Verdade traz honestidade e transparência. Nos relacionamentos, você valorizará as conveniências e o diálogo aberto. Solteiros podem se conectar com alguém verdadeiro e confiável.