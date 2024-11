Problema de saúde súbito chega para 3 signos em breve, alertam orixás

Os orixás trazem uma advertência importante para três signos nesta semana. As previsões sugerem que um problema de saúde pode surgir de forma inesperada, pedindo atenção e moderação.

Este é um bom momento para avaliar hábitos e buscar práticas que promovam bem-estar e estabilidade física e emocional. A atenção aos sinais e a busca por equilíbrio serão grandes aliadas agora.

Prevenir será fundamental, evitando que situações de descuido se transformem em problemas maiores no futuro. Veja as previsões dos orixás a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.