Evitar exageros e se manter no orçamento é crucial; o dinheiro em novembro

No dia 11, o ingresso de Vênus em Capricórnio marca um período mais sério e disciplinado nas finanças. Este trânsito enfatiza a importância de se comprometer com os próprios valores, tanto no aspecto financeiro quanto nos relacionamentos profissionais.

Indecisões e pressão

As parcerias ganharão destaque, com maior clareza sobre com quem você pode contar. Contudo, é também um momento em que as negociações podem se arrastar, pedindo paciência e atenção aos detalhes.

A instabilidade pode gerar indecisões, principalmente se houver pressão para tomar atitudes rápidas. Por isso, é fundamental analisar bem o cenário antes de agir e evitar qualquer precipitação. Saturno retoma seu movimento direto no dia 15, trazendo estabilidade e estrutura para os projetos e finanças que vinham enfrentando obstáculos.

Entre os dias 15 e 22, com Vênus em Capricórnio em contato fluente com Saturno, é possível obter resultados duradouros — especialmente em acordos financeiros e na organização das contas. O período é excelente para negociar salários ou até buscar melhores oportunidades de trabalho.

Adeus, pendências!

O mês termina no clima de uma Lua minguante em Virgem, no dia 22, convidando à organização e à revisão dos processos. Já no dia 25, Mercúrio inicia sua retrogradação, sinalizando a necessidade de ajustes e de revisões profundas.