Fase de ajuste, ideal para desapegar de padrões tóxicos; o amor em novembro

Novembro inaugura um ciclo de maior profundidade emocional. Começando pela Lua nova em Escorpião, que nos convida a mergulhar nos sentimentos e confrontar aquilo que não está funcionando nas relações.

Este é um período de ajustes, em que teremos a oportunidade de desapegar de padrões tóxicos e limpar o que nos bloqueia emocionalmente. É importante olhar para dentro e avaliar o que é realmente necessário para manter uma relação saudável e duradoura.

No início do mês, a tensão de Vênus com Urano e Netuno pode gerar desilusões, especialmente se houver expectativas idealizadas. Sendo assim, é uma fase oportuna para ajustar as lentes e entender que o amor real não se sustenta com fantasias.