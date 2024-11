Escorpião nos convida a explorar as emoções; a previsão do céu em novembro

Ter cautela com promessas e detalhes é fundamental. As coisas podem parecer viáveis, mas podemos ter uma visão distorcida da realidade. E, em um cenário imprevisível, é melhor não acelerar as decisões.

Os dias 18 e 19 serão mais tranquilos, com o Sol incentivando a generosidade e a colaboração em um aspecto harmônico com Netuno.

No dia 19, Plutão entra em Aquário, sinalizando o início de um novo ciclo de desafios e oportunidades. As mudanças trazidas por Plutão costumam incluir a transformação de paradigmas e estruturas mundiais.

No dia 21, o Sol ingressa em Sagitário, trazendo otimismo e novas aventuras. O astro se alinha com Plutão para promover transformações poderosas e facilitar a recuperação de energia.

No dia 22, Vênus também se harmoniza com Saturno, tornando os compromissos mais agradáveis. Já a Lua minguante em Virgem marca um período de seleção e limpeza, sendo ótimo para dar aquela organizada na vida antes da chegada do último mês de 2024.

Mercúrio entra em retrogradação no dia 25, pedindo revisão de projetos antes de fechá-los definitivamente.