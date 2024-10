Riqueza extraordinária chega para 4 signos esta semana, profetizam anjos

A chegada de uma nova fase financeira marca a semana para alguns signos, trazendo possibilidades surpreendentes. Com Marte e Netuno em harmonia, o momento é oportuno para decisões intuitivas que conectem o sucesso financeiro ao equilíbrio emocional.

A Lua minguante convida a uma análise cuidadosa dos recursos e oportunidades, ajudando a identificar o que pode ser aprimorado. Entretanto, aspectos como o de Mercúrio e Urano pedem atenção para evitar decisões impulsivas.

A seguir, descubra os quatro signos mais favorecidos por este cenário, de acordo com os anjos. As previsões são de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.