Abóbora, fantasia e caveira: que símbolos usar para um "Halloween raiz"?

O Dia das Bruxas é conhecido como o verdadeiro ano novo de quem pratica a bruxaria. Isso porque, a festividade popular é originada em uma antiga celebração dos ciclos da natureza, presente na Roda do Ano, uma espécie de calendário cíclico que se baseia nas estações — equinócios e solstícios — da natureza. Essa celebração recebe o nome de Samhain, e é um momento bastante propício para nos comunicarmos e honrarmos nossos ancestrais, assim como nos recolhermos e nos prepararmos para o inverno.

Estranhou, né? Porque aqui, no hemisfério sul, estamos começando os dias mais quentes do ano. Por isso, dentro da bruxaria, o calendário segue uma determinada direção de acordo com os hemisférios. Enquanto a simbologia do Halloween parece distante do nosso clima tropical para outubro, resgatar a celebração adequada para o ápice da primavera permite entender como as antigas civilizações pagãs se guiavam.

Halloween tem relação com primavera do hemisfério norte

No oposto de Samhain, temos Beltane, a comemoração que marca o ponto mais alto da primavera e a aproximação do verão. É quando a sensualidade, a fertilidade está em alta, e o Deus e a Deusa estão em seu momento mais fértil. Os mitos antigos se associam de certa maneira com as histórias cristãs, aproximando a lenda deste momento com a história do nosso São João, e a lenda de Samhain com o Dia de Todos os Santos. Isso aconteceu porque o cristianismo adaptou algumas crenças para que pudesse ter mais seguidores.