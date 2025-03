Incensos para cada signo: lavanda acalma Áries, cítricos energizam Touro

Tais pontos de atenção dos representantes do zodíaco podem ser melhorados com a adoção de aromas específicos, conforme Universa revela a seguir.

Incensos indicados para cada signo

Para administrar a ansiedade e a pressa dos arianos, lavanda é o incenso mais recomendado. Além disso, o aroma de rosa branca ajuda a harmonizar a impulsividade do nativo de Áries ao lidar com as outras pessoas.

O cheirinho bom de frutas cítricas ajuda a encher de energia e dinamizar a vida dos nascidos em Touro, além de remeter ao universo gastronômico, tão importante para os taurinos. Tangerina e limão são excelentes.