Ranking da competitividade: Libra é 'paz e amor', Escorpião só quer ganhar

12º lugar: Libra

Verdade seja dita, o nativo de Libra não quer competir com ninguém, pois vê a competição como uma forma de desarmonia. E qualquer tipo de disputa vai totalmente contra os princípios do signo mais "paz e amor" do zodíaco.

11º lugar: Peixes

Para Peixes, competir não faz nenhum sentido. Isso porque este signo considera que todas as experiências são válidas e acrescentam algo, então é indiferente ganhar ou perder.

10º lugar: Aquário

O aquariano vê a competição como uma grande perda de tempo. É que, para o nativo do signo, o ideal é que todos colaborem uns com os outros. Aquário é o signo do coletivo e do trabalho em equipe, que não lida bem com disputas.