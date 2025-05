Dúvida sobre como presentear alguém? Veja o que não dar para cada signo

Homens e mulheres de Libra se preocupam muito com aparência e gostam de estar sempre bem-arrumados e elegantes. Algo feio, feito às pressas ou com zero bom gosto, é o fim do mundo para essa turma. A libriana vai achar um horror se ganhar um chinelo (ou qualquer outro calçado) muito chamativo ou megacolorido - sua elegância não permite nada extravagante. Se tiver que presentear o homem do signo, fuja de perfumes - costuma acha tão particular que se ofende caso alguém queira escolher por ele.

Os nascidos nos dias de Escorpião são extremamente profundos, ou seja, odeiam o que é superficial e sem sentimentos. Portanto, qualquer presente nessa linha é um tiro no pé. Para uma mulher do signo, nunca dê flores de plástico, o que lhe remete à falsidade - algo que ela odeia! Aos homens, nada de roupas sociais, pois eles abominam o estilo "certinho" de ser.

O sagitariano gosta de aventura, vive a vida no alto astral, é divertido e bastante otimista - presente contrário a tudo isso, como algo muito monótono ou sem cor, será bem ruim. A mulher de Sagitário também não vai gostar de blusas e camisetas com dizeres engraçadinhos, pois não acha divertido. Agora, o homem do signo considera inadmissível ganhar uma agenda - pois não é, nem quer ser alguém organizado.