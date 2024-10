Hora de praticar o desapego, até nas relações; veja a previsão do seu signo

No entanto, é importante se atentar a momentos de pessimismo e desalento que podem surgir à medida que Vênus, agora em Sagitário, se encontra com Saturno. Este aspecto destaca as relações, nos fazendo refletir sobre limites e responsabilidades. Evitar a sobrecarga e priorizar momentos de prazer será essencial para não cair em sentimentos de tristeza ou frustração.

Além disso, Mercúrio está em evidência, formando uma tensão com Urano e, logo depois, um aspecto harmonioso com Netuno. Isso pode elevar os níveis de nervosismo, aumentando o risco de mal-entendidos, falhas de comunicação e até mesmo acidentes causados pela impulsividade. Portanto, tenha atenção às palavras e busque formas de relaxar a mente.

Ter momentos de silêncio, reconexão com a natureza e cultivar pensamentos positivos será essencial.

No dia 1º de novembro, a Lua entra em sua fase nova no signo de Escorpião. Será o período ideal para desapegar, resolver pendências e encerrar processos que ficaram em aberto — especialmente aqueles que 2020 e suas demandas intensas nos impediram de finalizar.

Finalmente, no dia 2, Mercúrio ingressa em Sagitário, trazendo uma energia renovada e uma busca por novos conhecimentos. Em harmonia com Marte, esse trânsito favorece a agilidade mental e a defesa coerente de ideias, abrindo um ciclo de crescimento e expansão mesmo diante dos desafios que o novo mês pode trazer.

