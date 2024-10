5 lições para aprender com o ardente Escorpião e aplicar no sexo

Signo mais carnal do zodíaco, Escorpião é do tipo que vê o sexo como prioridade numa relação. Aliás, corre o risco do nativo ser alguém que pense no assunto o tempo todo. Também, não é para menos. Escorpião é um dos signos do elemento Água, tem energia fixa e rege a casa 8 no mapa astral - que, entre outros temas, é ligada à sexualidade. Intenso, faz jus à fama sexual que carrega.

Gosta de ter e oferecer prazer e prefere a companhia de alguém por quem esteja apaixonado. Quem nasce entre 22 de outubro e 21 de novembro exala sex appeal e é daqueles que se entregam totalmente às experiências na cama, fugindo do sexo monótono, ao mesmo tempo em que se dispõe a fazer tudo possível para agradar a pessoa especial que está ao seu lado.

O veneno escorpiano

A astrologia tradicional estabelece Marte (cheio de energia, iniciativa e uma famigerada agressividade) como regente do signo. Já a astrologia moderna elege Plutão para a função, planeta considerado senhor da escuridão e de tudo o que é oculto.