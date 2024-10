Saiba como cada signo se comporta na cama e o que evitar para não irritar

Saber como cada signo se comporta na cama pode ser útil tanto para quem está começando um relacionamento quanto para quem já está em uma relação estável. Parceiros de Escorpião oferecem momentos quentes e intensos, sagitarianos são abertos a novas experiências, e o geminiano pode fazer loucuras com a boca.

A seguir, descubra como cada signo do zodíaco se comporta na cama e o que evitar ou valorizar para uma transa perfeita. Aproveite!

Regido por Marte, Áries é direto, sincero, impaciente e ansioso, características que refletem na cama. Se uma das pessoas em um casal é desse signo, provavelmente tomou a iniciativa na primeira transa. Com Sol, Vênus ou Marte em Áries, sua libido tende a ser alta. O nativo é sexualmente ativo, com uma natureza impulsiva. Alguns podem ser um pouco brutos e gostar de palmadinhas. A ansiedade pode atrapalhar, e sua fama de brigão reflete sua competitividade. Impaciente, pode ceder depois, mas na hora cria tensões. Espere iniciativa e ousadia, com preferências por formas menos convencionais de sexo.