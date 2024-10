Como guardar, usar e evitar falso: aqui vai um guia básico sobre cristais

Cuidado com as falsificações

Infelizmente, existem muitas cópias de cristais no mercado, vendidas por preços bem mais baixos, que atraem compradores. Porém, uma falsificação não tem as propriedades energéticas das pedras verdadeiras, logo, não trará resultados como as originais, funcionando como um placebo.

Não é uma tarefa muito fácil fazer essa identificação, mas tocar o cristal deve ajudar. Os autênticos mantêm a temperatura fria e você consegue sentir imediatamente pelo toque.

Por outro lado, as cópias variam o estado conforme o ambiente, além de serem mais leves do que as reais.

Ao comprar um cristal, é interessante compreender se o lugar ou procedência é confiável. Além disso, cores muito intensas ou chamativas, em tons de rosa-pink, azul, roxo ou verde brilhante podem indicar pedras tingidas. Por fim, desconfie de cristais que tenham detalhes que parecem glitter — a natureza não é carnavalesca.

Cada cristal tem sua energia

As gemas verdadeiras carregam uma energia universal, responsável por conectar os seres humanos com a própria criação. Mas cada cristal tem uma onda específica de atuação, já que nasceu sob um tipo singular de pressão e em um determinado ambiente.