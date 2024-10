Nada de cacto e coisa embaixo da cama: ajuste Feng Shui da casa em 8 passos

7. Nada de lixo acumulado

Quarto da bagunça, depósito, despensa ou porão. É muito fácil lotar esses cômodos com tudo aquilo que a gente não vai mais usar. Acontece que com o passar do tempo todos esses objetos acabam virando um verdadeiro entulho cheio de pó.

E, para o Feng Shui, não tem nada mais perigoso para a fluidez da energia na sua casa do que esse tipo de acúmulo. Atenção também para as caixas de papelão vazias, plásticos com bolhas já murchas, revistas antigas, resto de pisos e azulejos velhos. Não vai usar? Mande embora sem dó!

8. Se livre de relógios parados e calendários antigos

Manter relógios quebrados pendurados na parede não é um bom negócio. O mesmo vale para os calendários antigos, que te prendem em planejamentos esquecidos e não concretizados. Fazer a energia circular no momento presente é essencial no Feng Shui para manter o ambiente e seu dia a dia harmonizados.

Faça a limpa atrás das portas para jogar fora todas as folhinhas antigas e troque as pilhas dos relógios. Outra dica é mantê-los sempre no horário certo. Nada de adiantar os ponteiros para não atrasar os compromissos, ok? Alinhe-se ao tempo dos dias.