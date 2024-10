Com eclipse, mês é delicado para grandes decisões; o dinheiro em outubro

Negociações estão favorecidas, e é uma fase oportuna para se dedicar a estudar algo e se conectar com as pessoas ao seu redor. Esses contatos tendem a ser muito benéficos, especialmente para seus avanços profissionais e financeiros.

A proteção do seu espaço deve ser feita com a diplomacia que você já domina, evitando situações que comprometam sua segurança emocional. O lado financeiro flui de maneira promissora este mês, com melhorias e retornos à vista.

A Lua cheia em Áries, no dia 17, destaca as questões do cotidiano e os métodos de trabalho. Sua energia estará intensa, mas é crucial ter cautela para evitar atritos com colegas de equipe.