Eclipse desperta busca por equilíbrio nas relações; o amor em outubro

O interessante deste início de mês é a presença intensa de Vênus em Escorpião, planeta regente de Libra. Vênus aqui é movido pelo desejo e pela profundidade emocional, permitindo reconfigurar tudo o que for necessário para alinhar os relacionamentos com nossos verdadeiros anseios.

Maturidade emocional

Logo nos primeiros dias, Vênus se encontra com Saturno e Marte, trazendo estabilidade aos laços afetivos, permitindo firmar compromissos de forma madura e equilibrada. Essa energia também favorece quem está curtindo um momento de autoconhecimento, pois estaremos mais conectados aos nossos valores e com a autoestima fortalecida.

Contudo, vale a pena manter o radar ligado para emoções intensas e questões do passado que podem surgir. Com Vênus e Marte em signos de água, é fácil nos perdermos em comparações ou relembrarmos experiências passadas. É importante não deixar que isso afete as possibilidades de avanço.

A partir do dia 14, a energia muda e há um pedido por mais liberdade e respeito às diferenças. Se formos flexíveis diante das mudanças, podemos encontrar novas formas de nos relacionarmos. No dia 15, Vênus em harmonia com Netuno favorece o romance e a empatia, criando um clima de entendimento mútuo e suavidade nos encontros.

Deixar o passado para trás

Dia 17 marca a entrada de Vênus em Sagitário e uma poderosa Lua cheia em Áries, acendendo as emoções e trazendo à tona urgências emocionais. No entanto, a conexão de Vênus com Plutão proporciona uma oportunidade de regeneração nos relacionamentos, contornando crises e permitindo deixar o passado para trás, abrindo espaço para uma nova fase.