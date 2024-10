Hora de entender a dinâmica de nossos desejos; a previsão do céu em outubro

Este será um período para refletir e entender melhor a dinâmica dos nossos desejos. Estamos realmente satisfeitos com o que temos ou estamos constantemente esperando mais? As ilusões se desnudam e nos tornamos mais conscientes do que atraímos e do que realmente precisamos para nos sentirmos realizados.

Mercúrio encerra o mês em tensão com Urano, mas em um aspecto harmonioso com Netuno. De um lado, a mente fervilha de inquietação e ideias inusitadas; de outro, encontramos sutileza e conforto no silêncio, no afastamento da agitação e na conexão com a natureza — que se revela um refúgio para reorganizar pensamentos e reabastecer energias.