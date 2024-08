Bancar o rolê, decidir tudo, puxar coreografia: coisas que só Leão já viveu

Ir embora de uma festa se não tiver "plateia"

Num encontro comemorativo, o leonino é o mais expansivo, aquele que conversa com todo mundo. Mas se as pessoas perdem o interesse por seu papo, se retrai, disfarça mexendo no celular ou vai embora rapidinho - algo na linha: "o show acabou".

Saber todas as coreografias

Em ambientes sociais, Leão se destaca por sua performance na pista de dança. Conhece todos os passinhos e arranca aplausos da turma ao redor - o que ele ama, é claro! O nativo se distingue também pela alegria e capacidade de curtir a vida.

Pagar uma boa grana em peças e experiências exclusivas

Leão gosta do que é bom e do que só ele tem. Ama joias, brilhos, carro do ano, viagens e restaurantes caros. Sabe valorizar e não economiza para alcançar o "poder" que toda essa exclusividade lhe oferece.