Astrologia da beleza: saiba que ritual de bem-estar combina com seu signo

Banhos relaxantes, escalda-pés e tratamentos com pedras e cristais, assim como uma rotina de chás e produtos naturais, são escolhas excelentes para taurinas, virginianas e capricornianas.

Como possuem uma conexão com tudo que vem da terra, é claro, são pessoas que naturalmente gostam de se cuidar e se energizar com tudo o que estiver ligado com a natureza. Para elas, não há problema em esperar por resultados, desde que sejam feitos, preferencialmente, com ingredientes naturais.

Os aromas que mais fazem a cabeça do elemento terra são tea-tree, grapefruit e laranja-doce.

Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Os três signos considerados "good vibes" da astrologia costumam seguir uma rotina de beleza mais livre. Também com uma certa atração por produtos naturais e tudo que tenha uma pegada "new age", eles gostam e sempre optam por atividades que incluam corpo e mente, como yoga, meditação e danças.

Por mais que, às vezes, não tenham uma rotina regrada de cuidados com cabelo e pele, por exemplo, para eles o equilíbrio se faz necessário, muito mais do que os cuidados externos.