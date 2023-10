Quem combina com Escorpião? Descubra o melhor match no amor e no sexo

Ligado ao elemento Água, o nativo de Escorpião é alguém intenso, misterioso, leal, passional, ciumento, rancoroso e até vingativo — tudo isso com uma pitada de ocultismo. Assim, com tantas características tão profundas, o signo não parece ser tarefa fácil no amor.

Mas quem conquista o amor de Escorpião ganha um par leal e dedicado, que não aceita deslizes - se pisarem na bola com ele, o nativo pode querer se vingar sem dó!

Já entre quatro paredes, o signo tem boa fama, sobretudo pelo lado sexual bastante aflorado. Por isso, um match com ele faz a cama pegar fogo. Só que o signo do par é fundamental para entender como é o relacionamento com o escorpiano, tanto no amor, quanto no sexo.

A seguir, a astróloga Soraia Brito, do AstroRegis (https://www.instagram.com/astroregis/), conta com quem o nascido entre 23 de outubro e 21 de novembro vai às alturas, quais são seus pares para finais felizes e, também, mostra quais signos definitivamente não combinam com ele.

Áries e Escorpião

No amor: enquanto o escorpiano é estratégico, intenso e observador, o ariano costuma ser expressivo, de papo reto, sem esconder o que sente. Por isso, a relação pede cuidado com os desafios de Escorpião e compreensão com as escolhas.

enquanto o escorpiano é estratégico, intenso e observador, o ariano costuma ser expressivo, de papo reto, sem esconder o que sente. Por isso, a relação pede cuidado com os desafios de Escorpião e compreensão com as escolhas. No sexo: a troca na cama deve ser boa desde que não haja dominador, nem dominado. Afinal, Áries é forte e intenso e, como se isso não bastasse, o signo de Água é grande e profundo.

Touro e Escorpião

No amor: o taurino é aquela pessoa que não tem pressa e vai mais devagar ao pote, precisando de um tempo extra para a paixão. Em contrapartida, o escorpiano é intenso em qualquer relação. Vale lembrar que esses signos são complementares, mas ambos gostam de dominar.

o taurino é aquela pessoa que não tem pressa e vai mais devagar ao pote, precisando de um tempo extra para a paixão. Em contrapartida, o escorpiano é intenso em qualquer relação. Vale lembrar que esses signos são complementares, mas ambos gostam de dominar. No sexo: a chama pode ficar acesa por mais tempo caso a dupla consiga ser mais flexível e controle a obsessão sexual. Do contrário, mesmo com a energia boa, o fogo pode se apagar com o tempo.

Gêmeos e Escorpião

No amor: uma boa aproximação pode acontecer caso o escorpiano deixe de fora seu lado possessivo. Isso porque o geminiano é desprendido e não gosta de se sentir controlado, buscando sempre novidades.

uma boa aproximação pode acontecer caso o escorpiano deixe de fora seu lado possessivo. Isso porque o geminiano é desprendido e não gosta de se sentir controlado, buscando sempre novidades. No sexo: a típica curiosidade de Gêmeos será bem aguçada por Escorpião, já que a sedução desse signo nunca entrega tudo de uma só vez. Com clima de mistério no ar, as transas nunca serão monótonas.

Câncer e Escorpião

No amor: esse par é intenso e possessivo, resultando em bastante ciúme. Desse modo, o escorpiano vai tentar esconder seu poder e o canceriano se sentirá protegido nessa relação. A conquista precisa ser diária.

esse par é intenso e possessivo, resultando em bastante ciúme. Desse modo, o escorpiano vai tentar esconder seu poder e o canceriano se sentirá protegido nessa relação. A conquista precisa ser diária. No sexo: entre quatro paredes, Escorpião deve mudar o mundo de Câncer com sua força. Então, é bom que esses nativos esperem por emoção total com trocas de carícias que tiram o fôlego. A desconfiança, entretanto, pode impregnar ambos os lados.

Leão e Escorpião

No amor: os dois são intensos e controladores, símbolos do poder e da luta. Mas rola fascinação, viu? O leonino fica admirado pelo lado oculto do escorpiano. Esse, por sua vez, precisa expressar sua admiração, mesmo que não seja muito de falar, para que o par o entenda. Do contrário, Leão corre para bem longe.

os dois são intensos e controladores, símbolos do poder e da luta. Mas rola fascinação, viu? O leonino fica admirado pelo lado oculto do escorpiano. Esse, por sua vez, precisa expressar sua admiração, mesmo que não seja muito de falar, para que o par o entenda. Do contrário, Leão corre para bem longe. No sexo: nem sempre a atração vem acompanhada pelo amor e é bom que ambos saibam disso. Mas é certeza de que haverá um fascínio na cama, causado pelo fogo leonino.

Virgem e Escorpião

No amor: o jeito de seduzir do virginiano é ficar mais na sua, enquanto o escorpiano já coloca logo sua intensidade pra jogo. Apesar disso, formam o par perfeito no amor. Afinal, o signo de Água (Escorpião) adora receber e o de Terra (Virgem), dar. Basta que encontrem um equilíbrio para o controle e o ciúme.

o jeito de seduzir do virginiano é ficar mais na sua, enquanto o escorpiano já coloca logo sua intensidade pra jogo. Apesar disso, formam o par perfeito no amor. Afinal, o signo de Água (Escorpião) adora receber e o de Terra (Virgem), dar. Basta que encontrem um equilíbrio para o controle e o ciúme. No sexo: a cama é palco de Escorpião e Virgem tende a adorar esse lado, mesmo apresentando menos fogo. Se conseguir se soltar, o sexo será perfeito.

Libra e Escorpião

No amor: é bem possível que exista um choque entre o lado racional de Libra e o emocional de Escorpião. Além disso, a intensidade escorpiana deve deixar o libriano sem fôlego, pedindo uma entrega mais calma.

é bem possível que exista um choque entre o lado racional de Libra e o emocional de Escorpião. Além disso, a intensidade escorpiana deve deixar o libriano sem fôlego, pedindo uma entrega mais calma. No sexo: na cama, o signo de Ar quer seduzir e agradar, mas precisa se sentir seguro nos braços do par. Sabendo disso, o regido pela Água tende a tirar algumas vantagens nesse quesito.

Escorpião e Escorpião

No amor: a luta será constante, já que ambos precisam lidar com o controle, o poder e as mudanças intensas na vida cotidiana. Por isso, será preciso que a dupla escorpiana controle a desconfiança e o ciúme.

a luta será constante, já que ambos precisam lidar com o controle, o poder e as mudanças intensas na vida cotidiana. Por isso, será preciso que a dupla escorpiana controle a desconfiança e o ciúme. No sexo: a confusão de sentimentos pode acontecer, porque esses nativos atrelam o sexo ao amor e vice-versa. Porém, a intensidade na cama e a doação sexual geralmente dão certo.

Sagitário e Escorpião

No amor: a noção de tempo pode abalar as estruturas desse casal. Afinal, o escorpiano entende que o amor é aqui e agora, mas o sagitariano quer planejar e viver o amanhã. Além disso, este signo preza pela liberdade e pode se sentir sufocado por Escorpião.

a noção de tempo pode abalar as estruturas desse casal. Afinal, o escorpiano entende que o amor é aqui e agora, mas o sagitariano quer planejar e viver o amanhã. Além disso, este signo preza pela liberdade e pode se sentir sufocado por Escorpião. No sexo: como ambos são muito generosos, a troca na cama será intensa. Com o escorpiano se dando para valer e o sagitariano apostando no exagero, o sexo será inesquecível.

Capricórnio e Escorpião

No amor: muito racional, o capricorniano estranha o lado emocional do escorpiano. Com a tendência de ambos serem mais calados, é preciso que surjam boas conversas para esses dois se entregarem à relação.

muito racional, o capricorniano estranha o lado emocional do escorpiano. Com a tendência de ambos serem mais calados, é preciso que surjam boas conversas para esses dois se entregarem à relação. No sexo: ainda que Escorpião enxergue o sexo como um renascimento, ele precisará ter paciência se quiser conquistar Capricórnio, que demora um pouco mais para essa entrega total.

Aquário e Escorpião

No amor: a racionalidade aquariana impede a compreensão da inquietude escorpiana. Ainda assim, a inteligência de Aquário deve admirar o par inicialmente. O único problema é que esse signo não tem paciência - assim, Escorpião precisa aprender a lidar com isso para a relação não esfriar.

a racionalidade aquariana impede a compreensão da inquietude escorpiana. Ainda assim, a inteligência de Aquário deve admirar o par inicialmente. O único problema é que esse signo não tem paciência - assim, Escorpião precisa aprender a lidar com isso para a relação não esfriar. No sexo: desconfiados, os dois precisarão de um tempo para chegarem ao êxtase. Fora isso, a praticidade aquariana se surpreenderá com a audácia escorpiana.

Peixes e Escorpião