Samuel de Assis: Sou um homem preto que não cresceu como um homem preto

Um dos protagonistas da novela Vai na Fé, sucesso na rede Globo, o ator Samuel Assis contou no programa Maria vai com os Outros, do Canal UOL, que se reconheceu como pessoa negra quando chegou em São Paulo no começo dos anos 2000 para estudar teatro.

Eu sou o único preto da minha família[...] Eu fui criado como o filho do coronel, então eu cresci em uma bolha. Eu sou um homem preto que não foi criado como um homem preto. Eu cresci criado como um homem branco



Samuel de Assis, ator

Ao contrário da bolha em que vivia perto do seu pai em Aracaju (SE), Samuel começou a ter experiências pela cidade de São Paulo e na Escola de Arte Dramática da USP que mostravam a todo momento que o ator era visto de uma maneira diferente do que ele conhecia até então.