Calar Luana e dar voz ao agressor de Maria da Penha: os lados da misoginia

Foram quase duas décadas de luta até a condenação. E agora, 18 anos depois da aprovação da lei que leva o seu nome, a vítima se vê tendo a sua palavra e a sua índole colocadas em xeque, num espaço concedido por outra mulher.

É a falsa liberdade de expressão que presta um serviço à misoginia. E que tem amplo apoio entre as mesmas pessoas que defendem que Luana Piovani fique calada. Liberdade para quem?

O silenciamento das mulheres, seja sob que argumento, só serve a um propósito: perpetuar crimes. Proibir a atriz e ativista de expor as violências patrimonial, psicológica e processual que sofre impede que se amplifique a conscientização sobre esses temas. Impede a própria Luana de denunciar as agressões e, no limite, de proteger a criação de seus filhos.

A mordaça nunca coube nos homens. Ela só serve, aqui ou em qualquer lugar, para as mulheres.