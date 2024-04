Afrodite é de Touro e Hera de Leão. Qual a deusa grega ligada a cada signo?

Além disso, o princípio de sua mitologia a representa como criadora do poder feminino, tendo seu culto mais antigo que o do próprio Zeus. Ela era descrita com uma beleza imensa, competindo inclusive com Afrodite, e cheia de energia, representando os atributos de uma regência do Sol, como Leão.

Virgem - Gaia

Virgem é um signo regido pela Terra, elemento feminino, que traz como características a nutrição, a fertilidade, a doação ao outro e os pés no chão. Tudo a ver com Gaia, que simboliza a Mãe Natureza dentro da mitologia grega.

A Deusa é representada com o planeta em sua barriga, como se ela estivesse gestando tudo e todos que nos cercam. Ela é considerada a doadora da vida e aquela que ajuda a estruturar o planeta. Nos escritos mitológicos, Gaia teria criado Urano e, junto com ele, as múltiplas formas de vida que surgiam. Tiveram também alguns filhos para povoar a Terra, sendo os Titãs os primeiros a nascerem.

Libra - Nêmesis

Filha da Deusa Nix, Nêmesis é uma Deusa que representa a justiça divina, carregando como um de seus símbolos a balança, assim como o signo de Libra. Alguns contos a associam como Deusa da vingança, mas seu ensinamento é de que a linha que separa vingança e justiça é muito tênue, por isso é necessário se afastar de certos fatos para julgá-los sem parcialidade.