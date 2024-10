Perder em conjunto, como o Real Madrid fez, é se recusar a apoiar injustiça

Do quarto ouvi um grito: 'não é possível, isso é roubo'. A frase, saída da boca do meu filho, tinha um tom assertivo e uma tristeza evidente, mas eu, vinda de outro cômodo (e praticamente de outro planeta), demorei a entender o contexto.

O ar era grave e, apesar da TV estar ligada, acionei minhas sinapses em silêncio. Vini Jr, Bola de Ouro, Real Madrid, injustiça.

Pronto, mais uma 'memória base' no HD do meu caçula, pensei, lembrando do Divertida Mente, o filme que volta e meia organiza meus sentimentos.

'Ok, Maria. Faz parte. Perder é praticamente a lição número um de todo e qualquer ser humano'. Podíamos até fazer lista, quem topa? Porque dependendo da derrota, vale quadro e tatuagem... sabe quando a gente perde, mas perde certo?