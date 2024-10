Penso na morte todos os dias e isso é o que me faz viver

E não apenas porque o tema está em Frozen, Bambi, ou Procurando Nemo. Mas porque é normal, desde cedo, que a gente veja pessoas indo embora. Muitas vezes, sem qualquer aviso prévio. Isso para não falar dos alertas do tempo.

Quando parei de menstruar ano passado e vi que minha função reprodutiva havia terminado, minha crise -além das subjetivas, claro - foi ver escrito praticamente em neon que eu não tinha mais todo o tempo do mundo - coisa, aliás, que a gente não tem nunca. Mesmo quando acha que tem. Mas, enfim.

Passado o choque inicial, o que veio foi uma espécie de vento leste, uma seleção natural do que realmente merece a minha energia. Eu nunca me senti tão viva. Antes, portanto, de sair dessa festa -que vem com áudios em que a gente pula de alegria e outros em que a gente se tranca com chocolate para ver "Ninguém quer"- eu decidi espontaneamente tomar um punhado de decisões que tem transformado substancialmente o uso da minha ampulheta.

A primeira delas, sem dúvida, é a consciência da minha total desimportância. Contrariando as promessas feitas pelo meu pai, eu não sou especial. E se isso traz alguma decepção, traz também uma imensa liberdade.

A segunda é roubada do profeta Gentileza, o que torna qualquer explicação desnecessária. Ser gentil, para mim - e se desculpar é conteúdo do mesmo pacote - é a grande ideia de sucesso que acredito. Mesmo que com atraso.

Como disse na Flip a filosofa Brigitte Vasallo, não é o tempo que cura tudo, e sim, a justiça. A fala, que nada tinha a ver com maturidade e misturava as mazelas causadas pela colonização das Américas com as ideias que herdamos de romance, se deu em uma mesa batizada de "amor político".