Pode chorar? Somos feitos muito mais de derrotas do que de vitórias

Nada que se compare à dopamina gerada em meu cérebro com as recentes piruetas da Rebeca Andrade. Mas eu sou do tipo que tem prazer com nada, e sou feliz até em fim de semana com chuva. Gosto do dia, da noite, das miudezas que acontecem entre em e outro. O que muda, então, com a ausência dos Jogos Olímpicos?

Volto à minha amiga. Sua pergunta sobre "poder chorar" não saiu da minha cabeça durante todas as cenas de Paris. No último mês, dormimos e acordamos com muito mais gente chorando do que celebrando. O ouro no pescoço, naturalmente, é a exceção, a mágica que une sorte com talento, um momentinho super-homem para gente fingir que é imortal (no caso do Brasil, supermulher). Mas, de um modo geral, somos feitos muito mais derrotas do que de vitórias, certo?

Que tal, portanto, estender o vale-choro para além das Olimpíadas? De preferência, sem a parte do pedido de desculpas?

A gente também está tentando, oras. Correndo, nadando, saltando, surfando, casando, separando, criando filho, fazendo analise, fazendo besteira, dizendo coisas legais, outras nem tanto, mas, sobretudo, tentando e treinando - há anos - para aproveitar os momentos de pódio.

No resto do tempo, que possamos, sempre que for preciso, ficar triste que nem criança, ou melhor, que nem adulto. Porque, assim como ficou evidente no episodio com minha amiga, as lágrimas, uma vez transformadas em verbo, tendem a ficar mais escassas. Ao contrário das tretas, que as vezes se resolvem com John Lennon.