Ainda estamos aqui: o que indiciamento de Bolsonaro tem a ver com o filme

Os militares saíram ilesos, documentos foram ocultados, culpados nunca foram julgados, e as Forças Armadas não passaram por nenhuma reforma estrutural. Assim, a ditadura não se tornou apenas um capítulo encerrado, mas um legado que segue influenciando a política e a sociedade.

Hoje, as consequências dessa omissão se manifestam de forma assustadora. Segundo as investigações, a tentativa de Bolsonaro e aliados de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva envolveu a estruturação de um plano para assassinar opositores e criar o caos necessário para justificar uma intervenção militar.

As vítimas desse plano seriam o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva; o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin; e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse não foi um ato isolado, mas parte de uma articulação que contou com o apoio de militares de alta patente, alguns dos quais estavam no centro do poder político até recentemente. Generais, almirantes e outros oficiais, supostos guardiões da democracia, aparecem como protagonistas de um esquema que desrespeitou o voto popular e tentou subverter a ordem constitucional.

O fato de que o Brasil esteja discutindo simultaneamente um filme sobre o desaparecimentos durante a ditadura e a tentativa de um golpe na contemporaneidade é uma prova dolorosa de que nosso passado não foi resolvido. A memória do autoritarismo segue presente não apenas nos arquivos não abertos, mas na mentalidade de setores que ainda se veem acima da vontade popular e das leis.

De novo, um golpe. De novo, os militares. Essa repetição não é apenas um sintoma de fragilidade política, mas a evidência de que o Brasil precisa, urgentemente, enfrentar sua história. E dessa vez, não há espaço para outra anistia. O caminho da impunidade, escolhido em 1979, abriu precedentes perigosos e permitiu que golpistas acreditassem que o Estado de Direito é negociável. É preciso deixar claro: não existe acordo com quem atenta contra a democracia. A tentativa de golpe é um crime contra o país, e seus responsáveis, sejam políticos, militares ou empresários, devem ser responsabilizados.

Justiça e memória não são opções: são o único caminho para garantir que a democracia prevaleça. O título do filme "Ainda Estou Aqui", poderia muito bem servir como uma metáfora para o Brasil atual. O fantasma de 1964 não foi exorcizado, ao contrário, ele se manifesta na política, nas instituições e nos discursos que questionam o próprio fundamento democrático. Infelizmente, eles ainda estão aqui matando muita gente, só durante a pandemia foram mais de 700 mil vidas que eles trancaram no porão fétido da negligência, do negacionismo e do descaso com a saúde pública.