Escala 6x1: mulheres ficam cansadas e distantes do que as faz vivas

Para quem vive essa escala desumana, a "segunda jornada" do trabalho doméstico significa abrir mão de autocuidado, descanso e oportunidades de crescimento. É por isso que o trabalho das mulheres vai muito além do que é reconhecido: ele é o alicerce de um sistema que, muitas vezes, nem vê o que elas fazem.

No Brasil, mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres, segundo dados do IBGE. Essas mulheres, muitas vezes, são as únicas responsáveis pelo sustento da casa e, ao mesmo tempo, pela gestão das tarefas domésticas e do cuidado familiar. As mulheres na escala 6x1 não deixam de vivenciar apenas o descanso. Deixam de lado momentos de autocuidado e o direito ao lazer.

Elas perdem o tempo de estar com os filhos e vê-los crescer, de acompanhar a vida escolar, de ouvir histórias sobre o dia deles com atenção e sem pressa. Desistem das conversas espontâneas, dos cafés demorados, de uma tarde tranquila com os amigos, de ler aquele livro que esperam há tanto tempo ou até de cultivar um hobby que as faz sorrir.

Perdem a chance de dedicar tempo ao próprio crescimento, de estudar, de investir nos próprios sonhos ou projetos pessoais. Cada semana é mais um ciclo em que as urgências e as necessidades dos outros ocupam o espaço onde poderiam construir seu próprio percurso de vida. Na escala 6x1, até o sono se torna escasso, e o prazer de uma vida simples e equilibrada parece um luxo inatingível.

Ao final, essas mulheres não estão apenas cansadas, estão distantes do que as faz vivas. Essa é a verdadeira perda de uma rotina que coloca o trabalho acima de tudo, enquanto o tempo de ser, de existir para si, é cada vez mais raro. É essa ausência de escolhas e de liberdade que o debate sobre a escala 6x1 precisa abraçar: o direito de viver uma vida plena, onde o trabalho não apague o brilho e a identidade de quem são.

A oposição da elite ao fim da escala 6x1 expõe uma postura que ignora, ou convenientemente desconsidera, o custo humano dessa rotina. Para muitos que vivem em condições privilegiadas, é fácil defender a produtividade acima de tudo e manter uma estrutura onde o tempo dos trabalhadores é um recurso inesgotável.