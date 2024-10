Anitta fala de abuso e mostra que culpa é do agressor mas fardo é da vítima

Anitta nos mostra que há poder na palavra, no acolhimento e na solidariedade. O silêncio que antes era uma arma nas mãos do agressor perde seu poder quando a vítima se liberta da culpa e decide usar sua voz para denunciar, mas para que o abuso sexual deixe de ser uma realidade, não podemos continuar colocando o peso da mudança nas vítimas.

A transformação precisa ser coletiva e estrutural. Devemos começar pela educação, ensinando desde cedo o respeito ao corpo do outro, combatendo a objetificação e promovendo a igualdade de gênero em todos os espaços. As instituições, a mídia, as empresas e o sistema de justiça precisam assumir suas responsabilidades em erradicar a cultura do abuso e da culpabilização. A mudança deve vir de uma sociedade que se recusa a tolerar a violência, que protege as mulheres e pune os agressores. É hora de transferir o fardo para quem sempre deveria ter carregado: os abusadores e os sistemas que os protegem.