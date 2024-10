'A Substância' mostra como a obsessão pela juventude destrói as mulheres

De repente, as mudanças no seu rosto parecem te trair. Rugas, fios brancos, marcas do tempo. Em vez de contarem a sua história, te fazem questionar o seu valor. Como se o tempo estivesse jogando contra você, como se cada ano vivido fosse uma derrota. Já se pegou pensando assim ao se olhar no espelho? Porque esse é exatamente o sentimento de Elisabeth Sparkle, vivida por Demi Moore, no filme "A Substância", que está em cartaz pelo país.

Elisabeth foi uma estrela de Hollywood nos anos 80, uma "deusa do fitness", estilo Jane Fonda. Mas agora, a idade chegou, e a indústria, que exalta a juventude, não perdoa. Quando ela perde seu programa de TV por ser considerada "velha demais", começa uma busca desenfreada por uma solução milagrosa. E então, surge a tal substância misteriosa prometendo devolver sua juventude. Só que o preço é alto: ela precisa dividir a vida com sua versão mais jovem, Sue (Margaret Qualley), e, a cada momento, sua essência e identidade escorrem por entre os dedos.

Saí do cinema com a cabeça a mil. O filme não alivia na hora de mostrar a violência da pressão estética. As imagens perturbadoras são uma metáfora clara da destruição física e psicológica que essa cobrança absurda impõe sobre nós, mulheres. O filme não se contenta com uma crítica social suave, ele vai direto ao ponto: a busca incessante pela juventude se transforma em algo grotesco e doloroso, expondo a fragilidade do corpo sob essa pressão impiedosa.



A verdade é que nós, mulheres, somos bombardeadas o tempo todo com a ideia de que só seremos bonitas, desejáveis e relevantes se formos jovens. É uma prisão, uma cilada, como o filme tão bem mostra. Uma armadilha que nunca foi feita para nós.