Se ter filhos for a Olimpíada, a adolescência será a corrida com obstáculos

Se cada fase da maternidade fosse uma prova olímpica, ser mãe de adolescente seria uma corrida com obstáculos. Mas com obstáculos que aparecem do nada no percurso, como aquela mudança de humor repentina que te pega de surpresa, ou a porta do quarto batendo na sua cara quando você só queria uma conversa tranquila.

Educar um filho nessa fase é desafiador, sem dúvida. É como se a gente estivesse numa pista cheia de obstáculos emocionais: paciência testada, nervos à flor da pele, e aquele momento em que você percebe que criar um adolescente é quase como uma gincana de sobrevivência. Mas, ó, entre um tropeço e outro, a gente vai aprendendo a dar saltos de fé, se equilibrar nas curvas e, quem diria, até se divertir no percurso.

Por exemplo, eu aprendi que não posso ser a dona de todas as medalhas, nem de todas as decisões do meu filho. Ele precisa do espaço dele para dar umas cabeçadas, acertar, e aprender alguma coisa com as dores que ele mesmo gerou. E quando deixei de carregar o peso da culpa, nossa relação mudou: ele começou a me ver não como a juíza severa, mas como a torcida que acredita nele, mesmo quando ele resolve tentar um salto triplo mortal onde eu só faria um passinho simples.