Como fica a sexualidade na gravidez e pós-parto?

Terceiro Trimestre: como conciliar atividade sexual com esse corpo grávido?

Há uma proximidade maior com o parto. E aí, o volume do abdômen produz mais incômodos para encontrar uma posição também satisfatória no ato sexual. Fora isso, vale destacar outras questões, como dores na lombar, dificuldades de abaixar ou de fazer alguns movimentos, mais dificuldades com o sono, que pode impactar na disponibilidade para a atividade sexual e até a possibilidade de retornar aquele sintoma de sonolência do primeiro trimestre.

Vale, mais uma vez, dialogar com o parceiro sobre os desafios do momento, como a preparação para o parto, e lembrá-lo que esse é um desafio de ambos. O bebê está sendo gestado no corpo da mulher, mas é um bebê que é dos dois. Dessa parceria. E que precisa, portanto, de um envolvimento maior em cada fase e de uma compreensão maior do que está se processando em cada momento.

Lembrando que o prazer não depende só de penetração. Existem outras formas de se dar prazer. Na verdade, uma boa relação sexual, ela começa desde a manhã, com um bom dia, com mensagens durante o dia, de carinho e afeto para culminar a noite no encontro. Quando é a noite, quando não é, quando acorda, ou em qualquer outro momento do dia. Mas uma estimulação que vá culminar no encontro, que vai resultar em uma atividade sexual.

E no pós-parto o desejo volta?

O parto em si, se for normal, a própria passagem do bebê pelo canal vaginal vai deixar o aparelho genital inchado e, provavelmente, com uma recomendação de repouso. Se for uma cesárea, também há uma recomendação de repouso, especialmente, porque é uma cirurgia de médio porte, com muitas camadas que foram cortadas, que precisarão ser cicatrizadas a partir da sutura.