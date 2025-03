Mon Laferte, a 'voz rebelde' do Chile, chega ao Brasil: 'Tentando há anos'

Mon Laferte chamou atenção da América Latina com álbum homônimo de 2015, o qual tem os hit 'Tu Falta de Querer' Imagem: Divulgação

Ela sabe que precisa superar a barreira linguística de um país que se abre pouco para os demais vizinhos latino-americanos. "Estamos indo, né? Não vou fazer um estádio, mas é muito emocionante estar no Brasil. É verdade que a música em espanhol é mais difícil de conectar aí. Aqui, sim, chega a música em português... Tomara que essa barreira vá se quebrando e que possamos fazer mais coisas."

Será a primeira vez de Mon Laferte cantando no Brasil, mas não será a primeira vez que pisa em solo brasileiro. "Há muitos anos fui passar alguns dias no Rio. Queria ir, mas não tinha dinheiro para ficar muito tempo, foi uma mini-férias de pobre (risos). Mas que maravilha. Me apaixonei."

Cantora traz ao Brasil a reta final da turnê "Autopoiética", disco que mistura diferentes estilos da música hispano-americana e levanta temas ligados a metamorfose da mulher e sua liberdade. Lançado em 2023, ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Alternativa. No entanto, para o Brasil, ela também garante suas antigas baladas para abraçar os fãs que vão vê-la pela primeira vez. "Um pouco de tudo."

Uma voz rebelde?

Jornais já identificaram Mon Laferte como uma "voz rebelde da música latino-americana". Em 2019, a Folha de S. Paulo destacou a rebeldia da artista após ela protestar contra a repressão policial com os seios à mostra no tapete vermelho do Grammy Latino. "No Chile, eles torturam, estupram e matam", estava escrito no colo da artista, em alusão a uma das maiores crises sociais desde a retomada da democracia chilena em 1990.