'Minha primeira batalha foi contra o Emicida': Rashid lembra início no rap

Com quase 20 anos de carreira, Rashid consolidou a identidade de um dos MCs mais influentes da geração do universo do hip hop. Após lançar o álbum "Portal", Rashid volta no tempo direto para 2006, quando protagonizou a sua primeira batalha no rap contra um rapaz que seria seu grande parceiro na caminhada: Emicida.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Rashid contou como foi o seu início no rap. "20 anos para mim é uma coisa muito absurda, mas, de fato, em 2006 foi quando eu voltei, né? Eu passei um tempo morando em Minas Gerais, fui para lá com uns 12 anos e voltei com 18, no final de 2005 para o começo de 2006."