Filipe Ret quer botar músicas novas na estrada: 'Divulgando igual a camelô'

O rapper Filipe Ret se apresentou no quintal de casa. Ele foi uma das atrações do Festival Universo Spanta, que rolou na Marina da Glória, que fica ao lado do bairro de Ret, o Catete. O show, na sexta (17), aconteceu poucos dias depois do lançamento do clipe "Acima de Mim Só Deus", faixa do álbum "NUME", lançado em novembro, que bateu mais de um milhão de plays em três dias.

O rapper Filipe Ret, que foi a principal atração do Universo Spanta, na sexta (17), no Rio Imagem: Christian Rodrigues/Divulgação

O que ele contou

O cantor segue marcando presença nas listagens de mais ouvidos nas plataformas de streaming. Em 2024, ele foi o artista mais escutado nas capitais Rio de Janeiro e Salvador de acordo com o Spotify. Para ele, todo esse poder viral é fruto de muito trabalho: