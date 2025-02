'Precisa misturar': Violinista americana quer popularizar música clássica

Música clássica não é para todo mundo? Pesquisas mostram que sim, mas tem gente tentando mudar esse panorama. Uma dessas pessoas é a violinista norte-americana Jennifer Stumm, criadora do Festival Ilumina, iniciativa voltada para troca de experiências e fomento da música de concerto.

TOCA conversou com Stumm na Sala São Paulo, a tradicional sala de concertos da capital paulista, no ano em que o Festival completa 10 anos, sobre suas impressões da música clássica no Brasil.

Jennifer fala um pouquinho sobre por que o Brasil e a ideia de criar o Ilumina. Como tudo isso surgiu?