'A dor ensina muito': Agnes Nunes diz o que aprendeu após disco de estreia

Com apenas 22 anos e quase 3 milhões de seguidores no Instagram, a cantora e compositora Agnes Nunes é uma potência na música brasileira. A baiana, que possui influências nao MPB e no R&B, já lançou dois álbuns: o primeiro, 'Menina Mulher', e 'O Amor e suas Variáveis'.

Em entrevista aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Agnes contou como foi a criação do primeiro disco, lançado em 2022. "Meio que representou quem eu sou, quem eu era, principalmente naquela fase. Eu era uma menina-mulher, descobrindo o amor, descobrindo as oportunidades da vida e vendo tudo sempre de uma forma muito intensa."

A cantora disse que começou a compor com 15 anos, e a letra de 'Vixe' falava do seu primeiro amor. "Quando eu comecei a compor e escrever, eu tinha 15 anos e eu nem sabia. 'Vixe' tinha sido uma música assim que eu tinha escrito, foi a minha primeira dor de cotovelo. E aí eu escrevi 'Vixe', sentada no chão do quarto, sentindo a minha primeira dor de cotovelo."