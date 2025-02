Agnes Nunes explica como compõe: 'Gosto de fazer o que o coração pede'

Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram e apenas 22 anos, Agnes Nunes é uma potência na música brasileira e chamou a atenção do público com suas influências na MPB e no R&B. A cantora e compositora já trabalhou com grandes nomes da música e lançou dois álbuns, o 'Menina Mulher' e 'O Amor e suas Variáveis'.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Agnes falou que não se preocupa se uma música vai ou não funcionar. "O negócio é não pensar, minha gente. Fazer o que o coração manda, escrever o que o coração manda, e não pensar."