Após luto, Zé Vaqueiro volta sem negar veia pop: 'Fã de Michael Jackson'

Expoente da nova geração do piseiro, Zé Vaqueiro aos poucos vem consolidando seu nome. O artista está voltando ao trabalho depois da perda do filho de 11 meses, Arthur, em julho do ano passado.

Para marcar o retorno, Zé lança o single "Qualidade de Vida", uma balada reflexiva sobre a vida com participação de Léo Foguete. A canção é um piseiro tradicional, mas com um pegada mais pop - na linha que o músico, fã de Michael Jackson, gosta de fazer.