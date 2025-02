'Me sinto muito privilegiada': Agnes Nunes fala das parcerias com veteranos

Uma das promessas da nova geração do MPB, Agnes Nunes, de 22 anos, chamou atenção de grandes nomes da música ao mesclar gêneros musicais, como o soul e samba. A cantora e compositora baiana, que possui influências também do R&B, já trabalhou com Seu Jorge, Elza Soares, dentre outros artistas.

Em entrevista a Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Agnes contou como foi o encontro com grandes nomes do MPB. "Todas me acolheram e eu me sinto muito privilegiada de poder de ter sido tão acolhida por nossos grandes mestres."

A artista disse que tinha apenas 17 anos quando conheceu Seu Jorge e Elza Soares. "A gente foi gravar uma live muito bonita de clássicos do samba e tinha muita música que eu não conhecia, que eu fui aprender. Então, além de ter tido o presente de poder estar no mesmo ambiente e cantar junto com eles, eu tive o presente de conhecer novas músicas que eles me apresentaram."