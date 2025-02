'Não cabe mais o silêncio', diz Melly sobre representatividade LGBTQIA+

Melly, cantora e compositora baiana, possui influências de R&B, de MPB e pop e conquistou o público com o seu álbum intitulado 'Amaríssima', que reflete a transição da adolescência para sua fase adulta. Aos 23 anos, venceu como artista revelação no Prêmio Multishow, em 2023 e foi indicada ao Grammy Latino 2024.

Em entrevista concedida aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Melly, assumidamente bissexual, contou como se sente representando a classe LGBTQIA+. "Eu acho que nossa população aqui é bem diversa, né? E a gente precisa de pessoas que representem cada uma delas. Eu acho que a gente já passou desse movimento de silêncio."