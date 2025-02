'Essa úlcera tá aí pra sempre': Melly expõe desafios no trabalho

Aos 23 anos, Melly é uma das vozes mais potentes da atualidade. Com seu álbum de estreia 'Amaríssima', conseguiu ser indicada ao Grammy Latino 2024 e, em 2023 venceu como artista revelação no Prêmio Multishow. Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego no programa No Tom, do UOL, Melly falou dos desafios no mercado da música.

A cantora baiana disse que precisa abrir mão de certas coisas, mas que tudo isso faz parte do seu trabalho. "Tira o tesão um pouquinho da parada, né? A gente fica ali tipo: 'Meu Deus, que mundo é esse que eu escolhi? Que caminho é esse que eu escolhi? Por que é tão difícil assim?"